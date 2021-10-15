QNB Finansbank 75.000 TL kredi dağıtıyor, Başvurusu çok kolay yapılıyor

75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere QNB Finansbank hızlı bir şekilde onay vereceğini duyurdu. Kolay kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler Finansbank üzerinden SMS atarak veya internet sitesine giriş yaparak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyorlar. Sigortalı olarak çalışan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa en az 2 aydır aynı işyerinde sigorta primleri yatmış olması, emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıma şartı ile başvuru yapabilirler. Banka yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere sms ile hızlı bir şekilde Kredi onay vereceği hakkında bilgiler verdi.

Sms ile QNB Finansbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka t.c. kimlik numaranız üzerinden kredi notu sorgulaması yapacak ve kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere belirtilen limitlerde krediler kullandırılacaktır.

SMS ile kredi başvurusu yapamayan müşteriler finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu kredi başvuru formunu doldurarak yapabilecektir. Finansbank üzerinden kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız banka şubelerine giderek veya bu bankanın müşterisiyseniz de mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir onaylı krediyi hesaba atabilirsiniz. Finansbank resmi internet sitesine girerek buradan kredi detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.

75 bin TL'ye kadar kredi kullandığınızda banka sizin Kredi notunuz üzerinden faiz oranları uygulayacaktır. 36 ay vadeye kadar yapacağınız Kredi işlemlerinde ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.