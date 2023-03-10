Emekliye Yeni Haber Var: 3 Gün İçinde 20.000 TL Ödeme Olacağı Duyuruldu, Emekliler Kimlik ile Alabilecekler

Emekli maaş hesabınız üzerinden 3 gün içerisinde 20000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi olabileceğiniz bir nakit kredi kampanyası başladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak bu kredileri kullanabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara 3 gün içerisinde en düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz olarak kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusunun kamu bankaları üzerinden hemen yapabileceksiniz.

Emekli olup, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kampanya ile ilgili detaylı bilgileri paylaştı ve kredi ödemeleri hakkında bilgileri resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirirken, 20000 TL kredi gelir belgesiz olarak verilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL nakit kredi nasıl kullanılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı ve internet sitesi haricinde en yakın banka şubesine giderek te kimliğinizle birlikte bu başvuruları gerçekleştirerek, maaş müşterisi olmanız durumunda 20000 tl kullanabilirsiniz.