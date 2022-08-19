Akbank resmi açıklama: Cebinde kredi kartı, banka kartı olan ve hesabı olan kişilere 70.000 TL ödeme

Akbank üzerinden başlatılan resmi açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde 70000 TL'ye kadar kredi onayı alıp alamadığı hakkında bilgiler mesaj ile gönderilmektedir.

Akbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kredi kampanyası duyurusu ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi kullanılacağı açıklandı.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, bireysel olarak işlem yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde verilecek olan bu kredi sonucu ile birlikte aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme atarak da kredi kullanabilmeniz mümkün olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç verir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu 5 dakika içerisinde nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için aynı gün ödemeli kredi imkanından faydalanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşları 3 dakika içerisinde hemen sonuç verilir ve onaylanan bu tutar aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında kredi onay alacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde SMS ilede sonuç verilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi kullanmanız durumda aynı gün içinde hesaplarınıza Akbank Direkt uygulaması üzerinden ödeme alabileceksiniz...