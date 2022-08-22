Emekliye ve Sigortalı Olarak Çalışanlara Devlet Destekli Promosyon Ödemeleri Yapılacak! En Az 5000 TL Ödenecek!
Emekliye ve Sigortalı Olarak Çalışanlara Devlet Destekli Promosyon Ödemeleri Yapılacak! En Az 5000 TL Ödenecek!
Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için Ziraat Bankası, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte bankadan alacağınız 5000 TL kredili mevduat hesabı ile artı para kullanabilirsiniz.
Daha önce sadece emekli vatandaşlara yapılan bu kampanya, şimdi sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında, Ziraat Bankası üzerinde hesabı olması durumunda Kredili Mevduat Hesabı başvurusunu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli işlem yapacağı kredi kampanyası başladı.
Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilir, onaylanan bu tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar da kredi imkanı sağlanmaktadır.
Ziraat Bankası kredili mevduat hesabı başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemlerinizi yapacağınız bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kredili mevduat hesabı başvurusu onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına bu ödemeleri alabilecek ve kendi emekli maaşı, hesabi ile birlikte kendi bireysel hesabına artı para olarak ödemeler yatırabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız da internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası nakit kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan da destek kredisi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilmektedirler.