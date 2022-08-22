Emekliye ve Sigortalı Olarak Çalışanlara Devlet Destekli Promosyon Ödemeleri Yapılacak! En Az 5000 TL Ödenecek!

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için Ziraat Bankası, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte bankadan alacağınız 5000 TL kredili mevduat hesabı ile artı para kullanabilirsiniz.

Daha önce sadece emekli vatandaşlara yapılan bu kampanya, şimdi sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında, Ziraat Bankası üzerinde hesabı olması durumunda Kredili Mevduat Hesabı başvurusunu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli işlem yapacağı kredi kampanyası başladı.

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilir, onaylanan bu tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar da kredi imkanı sağlanmaktadır.