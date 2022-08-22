Yapı Kredi Bankası ve 2 Banka Daha Borçları Olan ve Acil Para İsteyenlere Duyuru Yaptı! Son Ödemeler 50.000 TL Olacak...

Bankalar üzerinden 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Bankalar üzerinden sizlerde 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu yaparak ihtiyaç kredinizi aynı gün içinde hesaplarınıza yatırabilecek ve borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Borç kapatma kredisi başvurunuzu Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Halkbank üzerinden yapmanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi imkanı sağlanmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler vede bankalar üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, Yapı Kredi ve Garanti Bankası üzerinden işlem yaparken, kamu bankaları üzerinden düşük faizli kredi kullanmak istiyorlarsa, Halkbank üzerinden başvuru yapmaları istenmektedir.

50.000 TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Halkbank üzerinden kredi başvurularında bulunarak, nakit ihtiyacı olan kişiler eğer borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri yeni bir kredi kampanyası duyurusu internet siteleri üzerinden yapıldı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilir, onaylanan kredinizin üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Eğer bankalar üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu şubeler üzerinden yapmanız istenmektedir. Size en yakın Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Halkbank şubesi üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte kredi onayı verilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde 36 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.