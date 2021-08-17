Emekliye Son Dakika Müjdesi, Sabah Onay Verildi, 4200 TL Ödeme Yapılacak. 4200 TL Ödemeler bankalar aracılığı ile olacak. Emekli olan kişilere, son dakika olarak verilen bu destek ödemeleri bugün başlıyor. Bankalar detayları paylaştı. Bankaların yaptıkları 4200 TL açıklamalarında 3000 TL acil nakit kredisi, acil nakit kredisi onaylanan kişilere de 1200 TL nakit avans limiti hemen hesaplarına yatacak. Sadece emekli maaşınızı aldığınız bankadan bu kampanyaya katılabileceksiniz. Emekli olanlar için son dakika yapılan bu kampanyaya, sabah itibariyle başvurular başladı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en çok başvuru alan ve onay veren bankalar arasında gösteriliyor.

Ziraat Bankası Emekliye 4200 TL Ödeme İmkanı

Ziraat Bankası son dakika kampanyası olarak 4200 TL ödeme yapacağını duyurdu. Uygun faizlerle bu ödemeleri hemen kendi bankasından maaş alan kişilere yapacak. 4200 TL ödeme yapacak olan kişiler, 3000 TL kredi başvurusunu yaptıktan sonra onay alırsa, 1200 TL nakit avans artı para olarak hesaplarına yatacak. Bu bankadan daha önce kredi alan kişiler için daha kolaylık ile verilecek bu destek ödemesinin tek şartı bankadan maaş almak. Başvuru ise bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Banka şubelerine gitmeden 3000 TL başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek, buradan başvurunuzu yapabileceksiniz. Onaylanan tutarı hemen hesabınıza atacaksınız. 3000 TL kredi aldığınızda bu krediyi 36 ay vadeye kadar bölebilirsiniz.

Vakıfbank'ta 4200 TL Veriyor

Bir diğer kamu bankası olan VakıfbanK'ta kendi bankasından emekli maaşı alan kişilere, bu destek ödemesini yapıyor. Vakıfbank üzerinden 4200 TL ödeme alacak kişilere uygun faizlerle 3000 TL kredi, onay alan kişilere de 1200 TL nakit avans verilecek. Bu kampanyaya başvuru yapmak için bankadan aldığınız emekli maaşı hesabı üzerinden bir internet şifresi almanız ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. 4200 TL başvurusu yaptıktan hemen sonra değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirmeye göre sizlere ödeme yapılacak. 1200 TL nakit avans limitini kullanmak istediğinizde dilerseniz 12 ay vadeli taksitli nakit avans limiti olarak da kullanabilirsiniz.