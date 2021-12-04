Emekliye Son Dakika Müjdesi 1000 TL ile 5000 TL Arasında Hızlı Ödeme Emri Verildi, Hesapları Kontrol Edin

Emekli vatandaşlar için 5 Bin TL’ye varan ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu son dakika haberi yüzleri güldürdü. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırlanan 5 Bin TL kampanyası ay sonuna kadar devam edecektir. Başvuru yapan kişiler 5 gün kadar kısa bir süre içerisinde düşük faiz imkânı ile işlem yapabilmektedirler. Vatandaşların emekli maaşlarını aldıkları banka hesapları aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapılması halinde 36 ay vade ile ve düşük faiz imkanıyla nakit ihtiyaç kredisi imkanını kullanılabilmektedir.

Kredi kampanyası kamu bankaları aracılığıyla sunulmasının yanında özel bankalar da bu imkanı sağlamaktadır. Kredi, emekli kişilere 5 gün gibi bir zaman dilimi içerisinde verilebilmektedir. Vatandaşlar kampanyadan ihtiyaç destek kredisi ya da kredili mevduat şeklinde de nakit para temini sağlamaktadırlar.

Kampanya kapsamında Ziraat Bankasın tarafından vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankaları aracılığıyla almaları şartı sunulmaktadır. Acil durumlarda da kullanım fırsatı sunan 36 aylık vade seçeneği ile 5000 TL’ye varan kredi olarak belirtilmektedir. Ziraat Bankası dahilinde bu krediden faydalanmak isteyenler nüfus cüzdanları ile birlikte banka şubelerine başvurabilmektedirler. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesi ya da Ziraat Bankasının mobil uygulaması aracılığı ile de başvuru yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası dışında Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları da bu kampanyayı vatandaşlara sunmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranacak tek şart bankaların müşterisi olma şartıdır. Kampanyaya katılacak kişiler kredi puanlarının uygunluğu halinde anında bu krediyi elde edebilmektedirler.

Kamu bankaları dışında özel bankalar da bu kredi imkânını sunmaktadır. İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank gibi özel bankalarda ihtiyaç kredisine yönelik duyuru yapmışlardır. Bu kapsamda özel banka aracılığı ile emeklilik maaşlarını alan yani banka müşterisi olan kişiler mobil bankacılık uygulamaları aracılığı ile diledikleri zaman başvuru yapabilmektedir. Başvuruların onaylanması halinde anında 5000 TL’ye varan nakit para banka hesaba aktarılmaktadır. Emekli vatandaşların kredili mevduat hesabı olarak artı para hesaplarına yüklemeleri durumunda 12 vade imkânı ile ihtiyaç kredisi olarak kullanılması durumunda ise 36 aylık vade seçeneği imkânı ile de geri ödeyebilmektedirler.