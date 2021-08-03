Emekliye Son Dakika Müjdeli Haberi Geldi, 75000 TL Şart Sunulmadan Hemen Ödeme Yapılacak, Kredi Verilecek

Bankaların en sevdiği müşteri gruplarından birisi emeklilerdir. Emekliler kredi notu düşük olsa bile bazı bankalardan kredi kullanabilmektedirler. Bunun için emekli maaşınızın başvuru yapacağınız bankada olması gerekiyor. Her bankanın emekliler için kredi kampanyası vardır. Sizde 75.000 TL ve üzerinde kredi almak istiyorsanız size vereceğimiz bankalardan emekli maaşı almanız durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli müşterilerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de icralık olanların kredi alıp alamayacağıdır. Sizlerde eğer emekli iseniz ve icralık olduğunuz halde kredi almak istiyorsanız bu icralık borç kapanmadan kredi alamazsınız. İcralık ve avukatlık borçlar kapandıktan 2-3 gün sonra ekranlardan düşümü olur ve maaş aldığınız şubeden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere 75.000 TL emekli kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Şekerbank 75.000 TL Emekli Kredisi Başvurusu

Emekli kredilerinde en çok tercih edilen bankalardan birisi Şekerbank olmaktadır. Sizde bu bankadan kolay kredi başvurusu yapabilir ve başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda da aynı gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz. Şekerbank üzerinden başvuru yapacak olan emekliler maaşlarını bu bankadan almalı veya yeni taşıma yapması gerekmektedir. 75.000 TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay vade yapabilirsiniz. Ayrıca Şekerbank üzerinden emeklilere özel borç kapatma kredisini de kullanarak diğer banka kredi ve kredi kartı borçlarınızdan kurtulmak için tek bir yere ödemeli kredi kullanabilirsiniz. Başvuru sadece Şekerbank şubelerinden yapılmaktadır.

Akbank 75.000 TL Emekli Kredisi Başvurusu

Akbank üzerinden de kredi notunuz düşük olsa dahil 75.000 TL ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi başvurusu için Akbank, emekli maaşınızı bu bankadan almanızı isteyecektir. Vereceği kredilerde değerlendirme hızlı bir şekilde olacaktır. Eğer bu bankadan sürekli ve düzenli maaş alan bir emekli iseniz Akbank internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusu yapabilir ve banka şubelerine gitmeden hemen hesabınıza parayı alabilirsiniz. Akbank emeklilere 70 yaşına kadar kredi vermektedir.

Burgan Bank 75.000 TL Emekli Kredisi Başvurusu

Burgan Bank üzerinden de 75.000 TL’ye kadar emekli kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Sizlerde eğer maaşınızı Burgan Bank şubelerine taşırsanız, maaş taşıması olduktan sonra kredi notunuz düşük olsa bile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Şekerbank bankasında olduğu gibi dilerseniz diğer banka borçlarınızı da kapatabilir ve tek bir yere kredi ödemesi yapabilirsiniz.

Banka maaşınızın 25 katına kadar kredi verecektir. Maaş müşterisi olmanız için diğer bankada kredinizin olmaması gerekiyor. Banka şubesine giderek önce maaş taşıması daha sonra da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ayrıca kredi alan müşterilere 1000 TL’ye kadar emekli promosyonu da verecektir. Aldığınız kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabiliyorsunuz.