Baş Belası’nda Coşku ile Karşılanan Sahne!

Yapımını ARC Film'in yaptığı ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun gerçekleştirdiği Baş Belası isimi televizyon bölümü projesi 20 Ağustos tarihinde 9. yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturdu. İzleyicilerden beğeni dolu yorumlar alan başarılı proje, sosyal medyada da büyük ses getirdi ve heyecan içerisinde beklenen sahne yayınlandı. Şahin ile İpek karakterinin öpüştüğü sahne izleyici kitlesi tarafından coşkuyla karşılandı ve sosyal medyada da adından söz ettirdi.

Şahin ile İpek, Şebeke hakkında buldukları yeni ipucunun peşinden giderek bir cinayet mahallenin ortalarında kendilerini buldular. Orhan ve karısının şebekenin adamı olduğuna inanan ikili, ölüm haberinin arkasında da Şebeke’nin olduğuna emin olarak hareket etti. Bunun yanı sıra konu hakkında kendi araştırmalarını da yapan Şahin ile İpek dizi hayranlarından beğeni dolu yorum aldı.

İpek ve Şahin karakterleri gizemli halleri ve birlikte çalışması ile herkesin dikkatini çekerken Şahin de bu durum karşısında terapiye başladıklarını ifade etti. Yener ise almış olduğu bu yanıt sonrasında İpek’ten rapor istedi ve İpek’in rapor hazırlayacağı cevabı ile karşılaştı. Bunun yanı sıra, terapi sayesinde Şahin karakteri de Zehra'yı kaybetmiş olduğu gece hakkında bazı detayları hatırlamaya başladı.

Cinayet büroda Doruk’un Emine’ye çiçek göndermesi bazı dedikodulara sebep olurken ortalık da iyice karıştı. Nermin Doruk’un yapmış olduğu bu harekete oldukça sinirlendi ve hesap sormak istedi. Daha sonra Nermin'i öpen Doruk, tartışmanın başlamadan bitmiş olmasına sebep oldu.

Amaçlarına ulaşan İpek ile Şahin Şebeke’ye ulaşmalarını sağlayacak bir tanıdık buldu ve Melek karakteri onlara yardım edeceği sözünü verdi. Söz veren Melek her şey anlatması karşılığında ise kayıp kardeşinin bulunmasını istediğini söyledi. Çalışmalar daha sonra İpek'in evinde devam etti ve İpek gece vaktinde su içmek üzere mutfağa gittiği sırada Şahin ile karşılaştı. Çift arasında yaşanan karşılaşma ardından İpek, Şahin ile öpüştüğünü hayal etti.