Emekliye Son Dakika Haberi, Dün Belli Oldu: 355 TL İntibak Zammı Emeklilere Geldi Mi?

Son Dakika: 355 TL İntibak Zammı Emeklilere Geldi Mi? Emekli maaş sahibi milyonarca vatandaş tarafından gözler intibak zammına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar tarafından konu ile ilgili araştırmalar ise her geçen gün artış görüyor. Emekli maaşlarına 355 TL artış yapılacak mı? 1 Ekim’de Meclis’in açılması ile birlikte intibak konusunun tekrar gündeme gelmesi beklenmektedir.

Uzun bir zamandır intibak zammı birden fazla emekli tarafından beklenmeye devam ediyor. Emeklilerin aynı prim ve çalışma sürelerine sahip olmasına karşın 2000 yıl öncesinde emekli olanlar daha fazla maaş hakkına sahip olmasından dolayı bu maaşlar arasındaki farkların zam ile kapatılması hedefleniyor.

İntibak Yasası İle Birlikte Maaşlar Ne Kadar Artış Görecek?

1 Ekim'de açılan mecliste intibak yasasını kabul görmesi durumunda emekli maaşlarına değişkenlik gösteren düzeylerde artış görmesi bekleniyor. 2000 yılının öncesine emeklilik hak sahiplerine özel 50 TL ile 355 TL arasında bir artış yapılmıştı.

Bununla birlikte 2.500 emekli maaşlarında eksik bir bağlanma yaşandığı durumu daha sonraki dönemde fark edilerek duruma müdahale gerçekleştirip 22 bin TL tutarına kadar ek ödemeler gerçekleştirilmişti. 31 Aralık 1999 yılında emekli olan vatandaşların 1 Ocak 2000 emeklilik hak sahibi kazanan vatandaşların aynı görevi yerine getirmiş olmasına karşın farklı düzeyde maaş almaktadır. Söz konusu duruma intibak yasası ile müdahale edilmesi bekleniyor.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, konuyla alakalı yaptığı değerlendirmede, 2000 yılından sonra emeklilik kazanan vatandaşların aleyhinde seyir eden maaşların intibak yasası ile bir düzenleme getirilmesinin mümkün olabileceğini savunarak, maaş farkı arasında bulunan ortalama 300 TL gibi farkın düzeltilmesi açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderildiğini belirtti.

Ek Ödemeler Artırılsın

Ergün, emeklilere verilmekte olan yüzde 4-5 düzeyinde olan ek ödemeler ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu oran için düşük seviyede kalmış olduğunu ve bu oranın en azından yüzde 10 seviyesine kadar yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu ek ödemenin yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi ile birlikte SSK’lı ve Bağ-Kur emeklilerindeki maaşlarında 361 TL artış görülecektir. Böylelikle en yüksek maaş sahibi olan emekli için tutar 602,87 TL tutarında bir artışa sahip olacaktır.