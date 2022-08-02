Emekliye son dakika! Bu sabah açıklanan ödeme haberi umut dolu! 5000 TL hesaplarda görülüyor...

Emekli olan vatandaşlar için beş bin TL kadar ödeme haberi bu sabah geldi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı kullanacak olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödemeler hemen yapılmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden daha kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişilere özel bankalar ise kredi puanı yüksek olması durumunda SMS atarak onay vermektedir ve aynı gün içinde kredi kullandırmaktadır. Dilerseniz şimdi sizlere hızlı bir şekilde nasıl kredi alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

ZİRAAT BANKASI: Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli maaşı, bu banka üzerinde ise hemen internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu kullanabilir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 5000 TL ödeme alacak olan emeklilere 36 ay vadeye kadar işlem yaptırmaktadır.

GARANTİ BANKASI: Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan emeklinin maaşı, bu bankada ise şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunuluyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, ayrıca, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.

DENİZBANK: Denizbank üzerinden emekli maaş alan kişiler ile birlikte emekli maaş almayıp kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında kredi değerlendirilmesi, hızlı bir şekilde yapılarak sizlere ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler gönderilmektedir.

VAKIFBANK: Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir. Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, 5000 TL 36 ay vadeli kredi, sizlere en düşük faiz oranları ndan yararlandırılarak kullandırılmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, sizlerde hemen başvurunuzu bu, Vakıfbank üzerinden yapabilir veya internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.