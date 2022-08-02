Cumhurbaşkanı imzaladı! Bu ay içinde ödenecek! Son dakika önemli gelişme haberi

Cumhurbaşkanı tarafından bayramdan önce duyurulan ve emekli olan vatandaşlara kamu bankaları tarafından verilecek olan ödemeler ile ilgili detaylı açıklamalar yayınlandı. Nakit ihtiyacı olan emekli eğer başvurularını gerçekleştirecek hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsa, kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde sonuç alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde gelir belgesiz olarak ve devlet destekli olarak sizlere işlemler yapılmaktadır.

Banka şartlarına uygun olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan krediyi 36 ay vadeye kadar bölerek uzun vadelerde geri ödemenizi sağlayacaktır.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerin başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden değil, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapılmaktadır. Düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle 50000 TL kullanan kişiler, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatmak istiyorlarsa bu bankadan yapılacak olan başvuru ile birlikte borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yapabilecek ve bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanıyorsanız da şubelere gitmeden onaylanan tutarları, kendi hesaplarınıza ettirebileceksiniz.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde, başvurularını yapacak olan vatandaşların öncelikli olarak bankadan maaş alması istenmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalardan almanız durumunda diğer bankalarda herhangi bir sıkıntınız yok ise başvurunuzu yaparak, hemen onay alabilir ve 36 ay vadeli 50000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaya taşıyacaksanız daha yüksek limitlerde krediler, kullanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşını taşımış olduğunuz banka üzerinden hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi kullanarak yüksek limitli krediler alabilir ve ilkkez maaş taşımanız durumunda da 750 TL emekli promosyonu alabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler öğrenebilir ve güncel faiz oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.