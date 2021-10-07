Garanti Bankası kredi kartı kullanan müşterilere 15.000 TL ile 30 Bin TL arasında ödeme yapıyor. Garanti Bankası yapmış olduğu son kredi kampanyasında özellikle kendi Bankası üzerinden kredi kartı kullanan ve bu kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan müşterilere şartsız kefilsiz ve gelir belgesiz kredi imkanı sağlayacak.

Garanti Bankası son dakika olarak internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen müşterilere 15 bin TL ile 30 Bin TL arasında işlem yaptıracak.

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan müşteriler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman alabilecekler. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kredi kartının düzenli olarak kullanıyorsanız Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 15.000 TL ile 30.000 TL arasında kredi kampanyası

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine sadece kimlikleri ile birlikte giderek Kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan Kredilerini de aynı gün içerisinde kullanabilir. Garanti Bankası kredi başvurusu yaptığınız zaman sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden banka kredi notu sorgulaması yapılacak ve 1100 üzerinde olan kişilere Kredi imkanı sunulacaktır.

Garanti Bankası ayrıca 15 bin TL ile 30 Bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere bireysel olması durumunda çalıştığı işyerinde en az 90 günlük sigortasının olmasını isteyecektir.

30 bin TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de daha önce bankalarda çalışması olmayan kişilerin En az 1 yıldır aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda Kredi kullanabileceğini de söylemek istiyoruz.