Emekliye sabah açıklandı: Emekli maaşı alanlara 4 banka tarafından 40.000 TL ödeme yapılacak...

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, kamu bankalarıyla birlikte özel bankalar, 40000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olacak olan yemeklere 40000 TL 36 ay vadeli olarak ödemeler gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya Garanti Bankası üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan bu nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceğini söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden yapmış olduğunuz başvurular bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlere ödenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emeklilere verilecek olan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilecek. Ağustos ve eylül ayları içerisinde verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi hizmetinden faydalanabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce hangi banka üzerinden maaş alıyorsanız o bankanın şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da işlem yapabiliyorsunuz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de Emekli Kredisi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Garanti Bankası Emekli Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerle onaylanan tutar kadar kredi aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında 40000 TL ödeme, sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır.