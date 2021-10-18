Emekliye Pazartesi Müjdesi, Bu Hafta 3300 TL Ödeme Yapılacak, Şart Aranmıyor. Emekli olan kişilere 18 Ekim 2021 pazartesi tarihi ile yeni bir kampanya Haberi geldi. Emekli olan kişiler kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde Kredi sonucu alabilecek onaylanan kredilerinde hemen kullanabileceklerdir. Yapılan 3.300 TL ödeme haberi ise ihtiyaç kredisi değil kredili mevduat hesabı olarak kişilerin banka hesabına artı para olarak yapılacaktır. 3.300 TL ödeme almak isteyen emekliler kendi emekli maaşı almış oldukları banka şubelerinden veya banka hesapları üzerinden internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak hemen onay olabilir ve kullanmakta oldukları 3 bin 300 tl'yi istedikleri zaman harcayabilirler. Emekli olan kişilere son dakika olarak yapılan bu nakit kampanyasında, daha önce bankadan ihtiyaç kredisi kullanan kişilere daha kolay bir şekilde onay verilecek.

3.300 TL ödeme Ziraat Bankası hesaplarına yapılıyor

Ziraat Bankası emekli maaş müşterilerine 3 bin 300 TL'ye kadar nakit avans limiti vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 3 bin 300 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorlarsa banka şubelerinden banka müşteri hizmetleri numarasından veya kullanıyorlarsa oturdukları yerden internet bankacılığına girerek başvuru yapabilir. Ziraat Bankası kredi başvurularında olduğu gibi nakit avans başvurularında da kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak hızlı bir şekilde onay verecektir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler 3 bin 300 TL'ye kadar nakit avans limiti ile başvuru yaptıkları zaman artı para olarak emekli maaş hesaplarına bu para yatacak ve yatan bu parayı istedikleri zaman hesaplarından kullanabilecekler.

İş Bankası 3.300 TL ödeme yapıyor

Emekli maaşı İş Bankası üzerinde olan kişilerde 3.300 tl ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabiliyorlar. Bankadan yapılan son açıklama ile birlikte 3 bin 300 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler İş Bankası üzerinden hızlı bir şekilde Kredi sonucu verecek. 3 bin 300 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler İşCep uygulamasını kullanarak veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak bu başvuruyu yapabilirler. Emekli olan kişiler İş Bankası üzerinden 3300 lira almak istiyorlarsa bu bankadan emekli maaşı alması şartı vardır. Emekli maaşınızı üzerinden almış olduğunuz artı para ile birlikte banka ayrıca sizlere Emekli promosyonu ve 300 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi verecektir.

Vakıfbank ve halkbank'tan maaş alan kişilere 3.300 TL ödeme

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler 3.300 tl ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabiliyorlar. Emekli maaş Bankası olarak da hizmet veren bu 2 banka üzerinden maaş alan emekliler 3 bin 300 TL'ye kadar hemen ödeme alabiliyor. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı aldıkları saman artı para olarak da 3.300 TL ödeme alabilecekler. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen müşteriler emekli olmaları durumunda emekli maaşlarına Vakıfbank ve halkbank'tan alıyorsa mobil uygulama üzerinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden nakit avans başvurusu yapabilirler.