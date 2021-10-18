Denizbank Emekliye Borç Kapatma Kredisi ve 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Verecek

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere yeni bir kredi kampanyası duyurusu bugün itibariyle yapıldı. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler emekli olmaları durumunda kredi kullanmak istiyorlarsa bu bankaya maaş taşıyarak yüksek limitli hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler onay almaları durumunda bu banka üzerinden hızlı bir şekilde hemen anında onay alıp hesaplarına para aktarabiliyor. Sadece emekliler için yapılan Bu kampanyada DenizBank emekli maaşı alan müşterilerin kendi bankasından maaş alma şartı ile onay vereceğini duyurdu.

DenizBank emekli kredi şartları nedir?

DenizBank'ın yapmış olduğu ve sadece emekliler için kullanılacak olan bu ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı tanınırken 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeye kadar Yeni yasa gereği kredi onayı verilecektir. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredisi veya ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşlarını DenizBank'a taşıma şartı ilk sırada yer almaktadır.

DenizBank kredi başvurusu yapan olan emeklilere ihtiyaç kredisi vermiş olmaları durumunda t.c. kimlik numaraları üzerinden kredi sorgulaması yapacaktır. Kredi sicili sorgulaması onay alan müşteriler kredi onayı alarak işlem yapacak. Denizbank kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız emekli maaşınızı mı bankaya taşıyarak hemen aynı gün içerisinde 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank 100 bin TL borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden duyurulan bu Kredi kampanyasında emekli olan müşterilere hemen kredi onayı sunulacak. DenizBank emekli maaşı almış olan müşterilere 36 ay vadeye kadar 50.000 TL 24 ay vadeye kadar ise 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi verecek. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğimiz ile birlikte Denizbank müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi onayı eğer şube yetkisinde kalmadıysa ihtiyaç kredisi başvurusu kullanmak isteyen kişiler 100 bin TL'ye kadar genel müdürlük tarafından onay alınarak kredi kullanabilecektir. Daha önceden Bu bankadan kredi kullanmış ve emekli maaşı bu bankada olan kişiler ise DenizBank'ın mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.