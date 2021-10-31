Garanti Bankası ING bank ve Denizbank 75 bin TL'ye kadar kredi kampanyasını 10 gün uzattı. Garanti Bankası ING Banka Denizbank üzerinden 75 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere kampanyanın 10 gün daha uzatıldığı duyuruldu. Düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler Bu üç özel bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hem ihtiyaçları için kredi kullanabilir hem de borçlarını kapatmak için başvuru yaparak tüm Banka borçlarını tek bir yere toplayabilirler.

Garanti Bankası ING bank ve Denizbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde de 24 ay vadeli Kredi vereceklerini duyurdu. 75000 TL üzerinde kredi almak isteyen kişilere ise Banka ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri bankanın faiz oranlarını seçerek Kredi başvurusunda bulunabilir ve hemen Kredi sonucunu öğrenebilirler.

Garanti bankası'ndan kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilirler. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sigortalı olarak çalışıyorsunuz 90 gündür aynı işyerinde sigorta primlerinin yapmış olmasına banka isteyecektir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 75 bin TL'ye kadar kredi onay almaları durumunda diğer bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında kapatabilirler.

ING bank 75 bin TL kredi başvurusu

ING bank üzerinden de 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şartlarına uygun olan kişiler en yakın ING bank şubesine giderek buradan kredi başvurusu yapabilir veya resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak istedikleri zaman kredi kullanabilirler. ING bank ayrıca Kredi kullanacak olan kişilerin banka maaş almaları durumunda internet bankacılığı veya ING bank mobil uygulaması üzerinden de kredi verecektir.

Denizbank 75 bin TL kredi başvurusu

Kampanyayı 10 gün daha uzatan DenizBank kredi başvurusu yapacak olan kişilerin özellik ve emekli olmaları durumunda kredilerini hemen kullanabilecekleri hakkında bilgiler yayınladı. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler emekli ise emekli maaşlarını bul bankaya taşıyarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir onaylanan Kredi verene de hemen anında kullanabilirler. Denizbank 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yaparken 50.000 TL üzerindeki kredilerde yeni yasa geriye En fazla 24 ay vade ile kredi kullandırmaktadır.