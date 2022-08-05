Emekliye müjdeli haber: Zamlardan sonra ödemeler yapılmaya başladı!

2022 yılında yapılan maaş zammı ile birlikte arada kalan farkların ödeneceği tarih netleşti. 8 Temmuz’da memurlar için Bağ kur ve SSK çıkışlı olanlar için 17 Temmuzda maaşlar hesaplara yattı. Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre emekli sandığına bağlı olan yetim ve dul aylığı alanlar bu kategoriye dahil edilecek.

Yarı zamanda yapılan zam ardından 28 Temmuz’da arada kalan fark banka hesaplarına yatırıldı. Kişiler maaş ödemelerini daha önceden maaş aldıkları banka kartları aracılığıyla herhangi bir atm ve PTT şubelerinden çekilebilecek. Aybaşına maaş alan kişiler için temmuz için bir aylık miktarında ödeme yapılacak. Üç ayda bir maaş alanlar için de 3 gruba ayrılarak ödemeler yapıldı.

Emekliye Toplamda Yapılacak Ödeme

Geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik yapılan zam miktarı belli oldu. Kurban bayramından önce 8 Temmuz da ödemeler banka hesaplarına yatırıldı. Enflasyon miktarına göre yapılan zam Memur ve SSK, Bağ Kur emeklilerine farklı yüzdelerde gerçekleştirildi. Bu hesaplamaya göre memurlar %41.69 alırken diğer grup %42.35 oranında aylık artışı aldı. Geçen senenin başında 1500 TL olan minimum tutar bu sene 2500 TL tutarında oldu. Bu senenin yarı zamanında ise ististani olarak enflasyonun yüksekliğine bağlı yapılan zam minimum emekli aylığı 3 bin 500 oldu. 4A, 4B ve 4C emekli maaşlarında olan fark tahsis numarasını baz alarak sıralı olarak ödeme alıyorlar.

4A 4B Emekliler Hangi Tarihlerde Ödeme Alacak

4A grubu SSK emeklileri TC kimlik numarası baz alınarak ödeme tarihleri belli olacak. TC kimlik numarası 0 2 4 6 8 çift hanesiyle bitenler sırasıyla 26, 25, 24, 23, 22 tarihlerinde ödemelerini alacak. 1, 3, 5, 7, 9 tek hanelerinde olanlar ise 21, 20, 19, 18, 17 tarihlerinde maaşlarını çekecek. 4B grubu emekliler için ise TC kimlik numarası 1, 3 ile bitenler 26’sında 5, 7, 9 olanlar 25’inde ödeme alacak. Çift bitenlerden 0, 2 olanlar 28 inde 4, 6, 8 olarak bitenler 27’sinde maaşlarını çekecek.