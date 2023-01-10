Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika, Emeklilere Cumhurbaşkanı ve Devlet Destekli Nakit Ödemesi Olacak, Belli Oldu...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuru da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 2022 yılında onayı verilen ve 2023 yılında başlayacak olan bu kampanyalar kamu bankaları tarafından hazırlandı ve vatandaşlara sunuldu. Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ödeme almak istiyorlarsa devlet bankaları tarafından yapılan bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman nakit kredi kullanabilmektedir. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kamu bankaları olan Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve maaş müşterisi olmanız durumunda bu bankalardan yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alarak daha önce Kredi kullanmış ve düzenli ödemeler yapmış olan kişilere ise 50.000 TL'ye kadar kendi maaşlarına göre gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacaktır. Verilecek olan bu kredilerde devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak işlemler gerçekleştirirken emekli maaşı hesapları kamu bankaları üzerinde olan tüm vatandaşlara nakit ödemeler gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. Ziraat Bankası kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi vermektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya bankadan internet bankacılığını kullanarak dilediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar Cumhurbaşkanı destekli bu nakit kampanyaları da katılabilirler. Devlet destekli faiz oranlarından yararlanacağınız emekli kredilerinde maaş müşterisi hangi bankada ise o bankadan başvuru yapmanız gerekiyor. Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman bu kredileri kullanabilirsiniz. Emekli maaşını ilk defa bu bankalara taşıyacak olan vatandaşlara 10.000 TL üzerinde emekli maaşı almaları durumunda 5.000 TL promosyon verilecek ve 20 katına kadar da ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecektir.