Emekliye müjdeli haber! Atm kartınız üzerinden hemen ödeme haberi verildi! 50 bin TL'ye kadar belgesiz onay alın!

Emekli maaş alan tüm vatandaşların bankamatik kartı üzerinden alabilecekleri 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. 50000 TL'ye kadar sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirerek, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanabilir ihtiyaç kredinize hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini almak için başvurularını gerçekleştirmesi için aşağıdaki bankalar üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir. Ziraat bankası Vakıfbank Halk Bank emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi almanız durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bu bankalar üzerinden hemen onay alabilmektedir. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredilerde taksit ödemelerinde 3 ayda bir ödemeden yapabilmektesiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte istedikleri zaman Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden hesaplarına ödemeler alabilmektedir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmektesiniz.

Denizbank

Emekli maaşını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bankanın SMS kredi servisini kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınızın bağlı olmuş olduğu cep telefonu numarası üzerinden kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 50000 TL kredi onayı almanız durumunda gelir belgesiz olarak sizlere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılır ve kredi verilmektedir.