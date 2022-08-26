Vakıfbank hesabı olan kişilere sabah 08:50'de açıklama yapıldı! Banka hesabınız üzerinden 5 gün içinde işlem yapın!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 5 gün içerisinde başvuru yapmanız durumunda sizlere verilecek olan destek kredi ödemeleri 50000 TL'ye kadar çekti. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara devlet destekli, Vakıfbank üzerinden 50000 TL, onay verileceği açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabilmektedir.

Bankadan yapılan açıklamada, özellikle kredi kullanacak olan kişilerin 5 gün içinde başvuru yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içindede kredi ödemelerini internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden alabileceği haberi de geldi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi kullanmak için bireysel müşteri olması ve banka kredi şartlarına uygun biri olması gerekiyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 Saat: İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmektedirler. Nakit ihtiyacı olan kişilerin, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapmış oldukları bu kredi kampanyası ile birlikte şartları uygun olması durumunda hesaplarına hemen ödeme alabilmektedir. Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bankalar üzerinden alması isteniyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alma imkanı sizlere verilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda ise banka bu kişilere daha yüksek limitlerde krediler vererek, uzun süredir aynı işyerinde çalışıyorsa, ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. 5 gün içerisinde bankadan kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar verilecek tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlanıyor.