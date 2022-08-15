Emekliye Müjde! Nakit İsteyen Emekli 7000 TL Alacak: Emekli Promosyonu Değil!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan 7000 TL nakit kredi kampanyasında, bankalar kredi başvurusu hakkında bilgileri Genel Müdürlük tarafından paylaşımlarını yaptı. Emekli maaş alan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden ve Akbank üzerinden maaş almaları durumunda bankaların internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyorlar.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanabilecek, nakit kredi kullanmanız durumunda da aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeleri alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlere, Yapı Kredi Bankası ve Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte 7000 TL kredilerde aynı gün içinde gelir belgesiz olarak hesaplarımıza ödeme yaparak yatıracaktır.

EMEKLİYE 7000 TL Ödeme!

Emekli olan vatandaşlar, 7000 TL ödeme almak istiyorlarsa, ilk önce Akbank üzerinden nasıl başvuru yapılabilir bunun hakkında sizlere bilgiler verelim. Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra buradaki Emekli Kredisi kampanyasına internet bankacılığı kredisi olarak kullanabiliyor.

Akbank ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için başvurularını yaparak da hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlıyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 4425 numarasına gönderin.

Başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar için ise şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7000 TL nakit kredi ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar için yapılacak olan 7000 TL, ödemelerde, ihtiyaç kredisini kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin.