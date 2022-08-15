Devlet Destekli Nakit Kampanyası Başladı! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite Okutan Velilere 30.000 TL Destek

Devlet destekli olarak verilecek nakit kredi kampanyasında başvurular başladı. 30000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. İlkokul ortaokul lise ve üniversite okuyan bir çocuğunuz varsa başvurunuzu gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz 30000 TL destek ile birlikte hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 30000 TL kadar başvuru yapmak istiyorlarsa, bireysel ihtiyaç kredisi kullanması gerekiyor. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 üzerinde olması durumunda başvurularını bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde yapabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyadan üzerinden Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte destek alabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da 30000 TL ile kredi almak istiyorlarsa, bireysel müşteri olması isteniyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşları, bireysel olarak katılabilecekleri bu kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Vakıfbank mobil uygulamasını cep telefonuna indiren vatandaşlar, aynı gün içinde destek kredi ödemelerinden alabilir, onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına getirebilmektedirler.

Vakıfbank gibi bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Size en yakın Halkbank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler aynı gün içinde kredi ödemelerini de alabileceklerdir.