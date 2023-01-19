Emekliye müjde: Kamu bankasından maaş alanlara 75.000 TL nakit ödeme ve Ekstra 5000 TL daha ödeme olacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, yapılan bu kampanyalarda 75000 TL kredi ödemelerine Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kalabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda emekli maaşını kamu bankalarına taşıyarak, kredi kullanacak olan kişilere 75000 TL krediyi emekli maaşınızı taşıdıktan hemen sonra sizlere verilmektedir.

24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklere emekli maaşını ilk defa taşımaları durumunda ve 10000 TL üzerinde emekli maaş almaları durumunda ise 5000 TL emekli promosyonu verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli promosyonlarını kullanabilmeniz için 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almanız istenmektedir. Sgk destekli olarak verilecek olan, bu nakit kampanyalarından sizlerde 5000 TL ödeme almak için banka şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 75000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları katılabilmeleri için banka müşterisi olması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldu, emekli kampanyasında 75000 TL'ye kadar kredi ödemesi verirken, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin diğer bankalardaki olan borçlarını hesaplayarak, borç kapatma kredisi adı altında da bu limitteki kredileri vermektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu diğer kampanyalarda da özellikle kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara konut kredisi ve taşıt kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullandırmak istemektedir. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir başvurunuzun en faiz oranlarında yine internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.