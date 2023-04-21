Emekliye Müjde Geldi, Son Dakika Haberi Doğrulandı, 15 Milyon Emekliye ödeme

Türkiye'de 15 milyon emekli için heyecan verici bir duyuru yapıldı! Cumhurbaşkanı destekli kredi ödemeleri mart ayı sonuna kadar devam edecek ve emekli maaşı hesapları üzerinden nakit kredi kullanabileceksiniz. Bu kampanya, uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. Emekli maaşı hesapları üzerinden dilediğiniz zaman hesaplarınızı istediğiniz kredi limitlerine hemen ödeyebileceksiniz.

Kamu bankaları üzerinden verilecek olan nakit kampanyaları için limitler de belirlendi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, devlet destekli kredilere katılmak istiyorlarsa, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu gerçekleştirerek istedikleri limitlerde kredi kullanabileceklerdir. Daha önce bu bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olan emekliler, devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecektir.

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularınızı banka şubelerine gitmeden de yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden emekli maaşınızı alıyorsanız, o bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturabilir ve internet bankacılığı üzerinden sizler için tanımlanan kredili limitini hesabınıza hemen yatırabilirsiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar aynı zamanda kredi işlemleri haricinde borç kapatma kredileri de kullanabileceklerdir.

Başvurularınızı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabilirsiniz. 75 yaşına kadar emekli olan vatandaşlar bu kampanyadan yararlanabilirler.

Bu fırsatı kaçırmayın! Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için emekli maaşınızı kullandığınız bankalardan biri aracılığıyla hemen kredi başvurusu yapın. Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak, istediğiniz limitlerde kredi kullanma imkanına sahip olacaksınız.