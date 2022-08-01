Son Dakika: TC kimlik numarasına göre 3000 TL ödeme başladı

Tc kimlik numarasına göre, 3000 TL'ye kadar ödeme yapılmaya başlandı. Tc kimlik numarasına göre, 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecek. Tc kimlik numarası üzerinden 3000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşların Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanabileceği haberi geldi. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması istenmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Nakit ihtiyacı olan kişiler için 3000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Akbank, gelir belgesiz olarak bu işlemleri yapacağını açıkladı. Akbank üzerinden gelir belgesiz 3000 TL kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için banka şubesine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir ve buradan başvuru yapabilirsiniz. Akbank, diye duygulanması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri yollanan tutar hesabına yatırılır.

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu banka üzerinden kredi kullanabilmektedirler.