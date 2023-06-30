Son zamanlarda, emeklilerin hangi banka üzerinden işlem yapacaklarını araştırdığı bir süreç içerisindeyiz. Birçok emekli vatandaş, emekli maaş hesabı üzerinden 7070 TL'ye kadar işlem yapma olanağını araştırıyor. Eğer siz de bu potansiyelden yararlanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitme zahmetine girmeden, internet bankacılığı üzerinden yalnızca 5 dakika içerisinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dahası, emekli maaş hesabı üzerinden 7070 TL'ye kadar ödeme almayı hedefleyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi fırsatı sağlanmaktadır.

PTT VE AKBANK

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan vatandaşlar da 7070 TL'ye kadar ödeme alma hakkına sahip. PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, cep telefonları üzerinden basit bir SMS atarak başvurularını gerçekleştirebilirler. PTT iletişim numarasına gönderilen bir mesajla, emekliler 36 ay vadeli bir krediye başvurabilirler.

Bunun yanı sıra, Akbank da emekli maaşını üzerinden alan vatandaşlara kredi fırsatı sunmaktadır. Akbank'ın Emekli Kredisi kampanyasına SMS ile katılmak için "kredi" yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak belirli bir numaraya mesaj atabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank, başvurunuz onaylandıktan hemen sonra hesabınıza ödemeleri aktarmaktadır. Emekli vatandaşlar için belirlenen 7070 TL'lik ödeme hakkı çeşitli bankalar tarafından sunulan kredi fırsatlarıyla birleştiğinde, geniş bir seçenek yelpazesi oluşturulmuştur. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanarak ekonomik durumlarını güçlendirebilmeleri, hem bireysel düzeyde hem de genel ekonomiye olumlu yansımalar sağlayacaktır.