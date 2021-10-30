Emekliye faizsiz 15 bin TL'ye kadar nakit imkanı sunulacak, Son dakika banka tarafından duyuruldu

Emekli olan kişilerin kullanabilecekleri faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına 15 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Ülkemizde kamu katılım Bankası olarak hizmet veren Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan müşteriler hem bankacılık işlemlerini hem de kullanmış oldukları kredilerde sıfır faizli işlem yaparak kredi kullanabilecekler. Acil nakit ihtiyaçlarınızda başvuru yapabileceğiniz Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli maaşı almanız durumunda ilk olarak 15.000 TL daha sonra da yüksek limitler de 200 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilecek.

Son dakika kampanyası olarak Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Ziraat katılım Bankası 15.000 TL'ye kadar vermiş olduğu emekli kredilerinde faiz uygulanmayacak.

Faizsiz emekli kredisi 15.000 TL nasıl alınır?

Emekli olan müşterilerin faizsiz olarak 15 bin TL'ye kadar kredi kullanabilmeleri için 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli Kredi sadece bankadan maaş alan emekli olan kişilere veriliyor. SGK üzerinden almış olduğunuz emekli maaşını bir bankadan alıyorsanız ve bu bankadan Ziraat katılım bankası'na taşıma yaparsanız sizlere bankacılık işlemlerinde ve kullanacağınız tüm ihtiyaç kredilerinde faizsiz olarak destek verilecektir.

Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan müşteriler eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi aynı gün içinde kullanabilir.

Ziraat katılım Bankası İslami şartlara uygun olarak kredi verdiği için almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde faiz yerine kar payı oranları uygulayarak sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli olan kişiler için verilen 15 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi haricinde banka konut kredisinde 120 ay vadeye kadar taşıt kredisinde ise 48 ay vadeye kadar faizsiz konut ve faizsiz taşıt kredisi vermektedir.

Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler en yakın Ziraat katılım Bankası şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz emekli kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası katılım Bankası şubesinin resmi internet sitesine girerek güncel kar payı oranlarını öğrenebilir kredi şartları ve detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.