Emekliye Müjde! 10milyon emekliye ek ödeme olarak Cumhurbaşkanı onaylı ödemeler yatıyor

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı destekli yeni bir ek ödeme kampanyası duyurusu yapıldı ve bu ay sonuna kadar verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ek ödeme verilecek ve verilen bu ök ödemelerde ihtiyaç kredisi alacak olan emekliler diğer bankadaki olan borçlarını da kapatabilecektir.

Sadece emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanacak ve nakit kredi onayı aynı gün içinde verilecektir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek Kredi alabilecek ve onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet destekli olarak verecekleri bu Kredi ödemelerinde 31 Ağustos tarihi ne kadar başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli nakit kredi imkanı sağlayacak ve sağlamış oldukları bu nakit kredi imkânından da ihtiyaç kredisi ile birlikte sizlere borç kapatma kredisi imkanı sağlayacaktır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda şartlara uygun olan vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Bankaların güncel kredi faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve yine resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.