Tan Taşçı “Zor İşimiz Zor” Klibinde Türkiye'nin Gündemini Ele Aldı

Bir süredir Türkiye'de meydana gelen toplumsal olayları “Zor İşimiz Zor” isimli klibinde gösteren ünlü şarkıcı Tan Taşçı, bu olay ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Sosyal medyada ünlü şarkıcı Tan Taşçı gündem olurken klipte bulunan sahneler ise dikkat çekici olarak yorumlandı. Yeni şarkısı olan “Zor İşimiz Zor” isimli parçanın klibini yayınlayan Taşçı, Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları söz konusu klibe sığdırdı.

Ünlü isim klipte Enes Kara’dan Ali İsmail Korkmaz'a, kadın cinayetlerinden Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan kayyum rektör eylemlerine kadar pek çok toplumsal mesaj verdi. Kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündeminde yer alan klip Twitter kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı. Peki Tan Taşçı Zor İşimiz Zor klibi nedir, klipte ne anlatılmaktadır?

Dün akşam saatlerinde “Zor İşimiz Zor” isimli klibini yayınlayan ünlü şarkıcı Tan Taşçı kısa süre içerisinde Twitter gündemine girmeyi başararak sıklıkla adından söz ettirdi.

Suikastler, yoksulluk, sağlık çalışanlarına şiddet, kadın cinayetleri, doğa ve hayvan katliamları gibi temel sorunlarla beraber Türkiye'de meydana gelmiş pek çok olaydan görüntüleri zor işimiz zor klibine sığdıran ünlü şarkıcı Tan Taşçı, kısa süre içerisinde gündem oldu.

Zor İşimiz Zor isimli şarkının klibine 18 yaş sınırlaması getirilmesi dikkat çekerken YouTube'da da klip çok sayıda izlendi. Bunun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi ve Soma katliamı gibi de pek çok toplumsal olay da klipte hatırlatıldı. Sosyal medyada gündem olan Tan Taşçı klibi sonrasında çok sayıda yorum aldı. Yayınlanan video klipte İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi sonrasından daha alınan tepkilerin görüntüleri de bulundu.

19 yaşında 11 Şubat 2015 tarihinde erkek arkadaşı tarafından katledilen Özgecan Aslan da görüldü ve pek çok konu klipte konu edinildi. Kırıkkale'de meydana gelen üzücü olay 38 yaşındaki Emine Bulut'un 43 yaşındaki eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanması ve hastanede hayatını kaybetmesi olayına ilişkin görüntüler klipte yer aldı. Ali İsmail Korkmaz'a da zor işimiz zor klibinde yer verilirken Gezi Parkı eylemleri esnasında polis ve karşıt görüşlü kişiler tarafından darp edilen ve bu sebeple hayatını kaybeden Korkmaz konuşuldu. 8 Temmuz 2018 senesinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sen de klipte görüldü.

Boğaziçi direnişine de Zor İşimiz Zor isimli klipte yer veren ünlü şarkıcı Tan Taşçı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan eski rektör Melih Bolu'nun istifa etmesini ve seçim ile rektörün belirlenmesini talep etmeleri de kilitte yer aldı. Meydana gelen direniş esnasında düzenlenmiş olan operasyon ile pek çok öğrencinin gözaltına alındığı ve evi basıldığı da gösterildi.

Tan Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli, Tan Taşçı neden gündem oldu, Ne yaptı?

Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan Tan Taşçı, 30 Ekim 19 81 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Yusuf ve Selma Taşlı'nın küçük oğlu olarak kayada gözlerini açan Ünlü şarkıcı ilkokula Ankara da bulunan arı Koleji'nde başlamış Ve daha sonra lise eğitimli Rauf Denktaş lisesinde tamamlamıştır polifonik korolarda uzun süre boyunca şarkı söylemeyi ihmal etmeyen ünlü şan dersleri almış ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı korosuna katılım göstermiştir.