Emekliye Kimlikle 10.000 TL İçin Son 5 Gün! Başvuru Yapabilirsiniz

Emekliler için son dakika haberi geldi. Emekli vatandaşlarımız TC kimliklerini vererek 10.000 TL alabilecekler. Emekliler bu haberin detaylarını oldukça merak ediyor. İşte haberin detayları…

Emekli olan vatandaşlarımız için yeni bir sıcak haber yayınlandı. Emekliler hemen 10.000 TL ödeme alabilecek. Bu ödemeler uygun faiz oranları ile verilecek. Emekli vatandaşlarımız için yapılan son dakika kampanyaları ile 10.000 TL kredi alabilecekler. Bankalar kimliksiz, şartsız, bankaya gitmeden emekli vatandaşlara 10.000 TL kredi verecek. Kamu ve özel bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarında son dakika olarak vatandaşlara onaylanmış işler verilecek. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde ise kredilerini hesaplarına atabilecekler. Emekli olan vatandaşlar yaş sınırı olmaksızın, kredilerini maaş aldıkları bankalardan alabileceklerdir.

EMEKLİ VATANDAŞLARA 10.000 TL ÖDEME VEREN BANKALARIN LİSTESİ AÇIKLANDI!

Emekli olan vatandaşlarımız öncelikle 10.000 TL kredi alabilmeleri için maaş bankalarından kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvuru yapmış olduğunuz bankadan maaş almıyor iseniz kredi kullanamayacaksınız. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak bankalar emekli vatandaşlara ve müşterilerine kredi ve destek ödemelerinde bulunacaklar. Emekliler için kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar icra ve avukatlık borçlarının bulunması durumunda onay alamayacaklardır.

Emekli olan vatandaşlara kredi veren bankaların başında gelen Ziraat Bankası, emekli maaşını Ziraat Bankasından alan emekli vatandaşlara hemen kredi onayı vereceğini duyurdu. Emekli vatandaşlar ziraat bankasından öncesinde kredi kullanmış olsalar bile kredi onaylarını hemen alabilecekler ve 10.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. Emekli maaşını ziraat bankasından almıyorsanız banka sizin kredi notunuza bakarak kredi onayınızı verecektir.

Şekerbank emekli vatandaşlara 10.000 TL kredi limiti hazırladı. Başvuru yapmadan acil ihtiyaçlar için 10.000 tl'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar bazı koşulları sağlamaları durumunda hemen kredi onayı alabilecekler. Emekli vatandaşların bankaya emekli maaşlarını taşımaları durumunda kredi alacak olan emekli vatandaşların borçlarını kapatarak kredi verileceğini duyurdu. Başvurularınızı banka şubesinden ve resmî web sitesinden yapabileceksiniz.

Qnb Finansbank’tan sms ile kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına kısa mesaj olarak gönderin. Kredi sonucunuz 5 dakika içerisinde tarafınıza iletilecektir.