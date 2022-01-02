İran, Kasım Süleymani'nin Öldürülmesi Nedeniyle ABD'ye BM'yi Harekete Geçirme Çağrısında Bulundu

İran, iki yıl önce üst düzey generaline suikast düzenleyen ABD'ye karşı Birleşmiş Milletler'i resmi işlem başlatmaya çağırdı.

İran, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun (IRGC) seçkin Kudüs Gücü'nün o zamanki komutanı olan Kasım Süleymani'nin, konvoyu bir ABD insansız hava aracından ateşlenen füzeler tarafından yok edildiğinde diplomatik bir görev için Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunduğunu söyledi.

Cumartesi günü geç saatlerde BM Genel Kurulu'na gönderilen bir mektupta, İran cumhurbaşkanlığı ofisinin hukuk departmanı, ABD hükümetini kınamak ve gelecekte benzer hamleleri caydırmak için "bir karar çıkarmak da dahil olmak üzere, yetkisi dahilindeki tüm yasal girişimleri" çağrısında bulundu.

Mektupta, ABD hükümetlerinin yıllardır, onlara uluslararası yasaları ve anlaşmaları ihlal etme gücü veren eylemlerinde "aşırı tek taraflılık" sergiledikleri belirtildi.

Mektup, Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürülmesinin ikinci yıldönümünden kısa bir süre önce geldi.

Öldürme emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump, o sırada Soleimani'nin “dünyanın en büyük teröristi” olduğunu ve “uzun zaman önce feshedilmesi gerektiğini” söyledi.

Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendis ve çok sayıda kişi de saldırıda öldürüldü.

BM yargısız infaz raportörü Temmuz 2020'de hazırladığı bir raporda Süleymani suikastının "yasadışı" ve "keyfi" olduğu ve BM tüzüğünü ihlal ettiği sonucuna vardı.

Interpol bildirimleri istendi

Geçen yıl İran, Irak mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkaran Trump da dahil olmak üzere düzinelerce ABD yetkilisine karşı Interpol'den "kırmızı bülten" istedi.

Süleymani'nin öldürülmesi İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getirdi.

IRGC, Amerikalılara karşı şimdiye kadarki en büyük balistik füze saldırısında Irak'taki iki ABD üssüne 12 füze fırlattı. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi, ancak 100'den fazla ABD askerinin travmatik beyin yaralanmaları yaşadığı bildirildi.

Pazar günü, Süleymani'ye "sert intikam" sözü veren İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı konuşmada, suikastın faillerinin "dünyalık borçlarını ödedikten" sonra "tarihin çöplüğüne" gönderileceğini söyledi.

İranlı yetkililer, Süleymani'nin suikastının ve ABD üslerine füze fırlatmasının ikinci yıldönümünü kutlamak için çok sayıda etkinlik planlıyor.

Pazartesi günü başkent Tahran'da üst düzey hükümet ve askeri yetkililerin katılması beklenen bir etkinlik düzenleniyor. Başkan Ebrahim Raisi ve diğer önemli isimlerin televizyonda yayınlanan etkinliğe hitap etmesi bekleniyor. Bir haftalık törenlerin sona ermesi, Cuma günü İran'ın füze yeteneklerinin bir sergisi olacak. Irak'ta binlerce kişi Pazar günü Soleimani'nin öldürülmesini anmak için toplandı.