Emekliye Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı İle Ödeneceği Duyuruldu, Bankadan Tek Kalemde 75000 TL Ödeme

Emekli kampanyası için son dakika duyurusu geldi. Bankalardan emekli kredisi kullanmak isteyenlere yeni bir kredi imkanı tanıyan QNB Finansbank üzerinden anında kredi imkanı sizlere sunuluyor. Emekli olan kişilere verilecek olan bu kredi kampanyasında QNB Finansbank, 75000 TL'ye kadar 36 ay vade ile emekli olan kişilere kredi imkanı tanıyacaktır. Başvuru yapacak olan emeklilere banka hemen sonuç verecek ve sonuca göre kredilerini kullandıracaklardır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi adıyla verilecek olan bu SMS kredi kampanyasına katılacak olan emekliler, banka şubelerine gitmeden hemen işlem yapabileceklerdir.

Başvuru yapmak isteyen emekliler eğer SMS ile başvuru yapamadılarsa, banka şubelerine giderek banka şubelerinden emekli kredisi alabileceklerdir. Üstelik kredi alacak kişiler, maaş taşıması yaparak, bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Başvuru imkanından faydalanmak isteyenler, banka şubelerine gittiklerinde sadece kimlikle işlem yapabilir.

SMS ile 75000 TL Kredi Kampanyası

Emekli olan kişilere, 75000 TL'ye kadar kredi kampanyası yapan bankalardan birisi de QNB Finansbank. Bu banka üstelik SMS ile başvuru yapan kişilere, banka kredi notuna göre onay veriyor. Emekli olan kişiler, 75000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa, banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, SMS kredisi için cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmanız gerekecek. Kendi TC KİMLİK numranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, 5 dakika içinde sizlere bu bankadan ne kadar kredi onayı verileceği söylenecektir. Kredi kullanmak için onay alırsanız, en yakın banka şubesine giderek, kredinizi maaş taşımadan kullanabilirsiniz. Eğer banka şubelerine giderek başvurunuzu güncellemenizi isteyen mesaj alırsanız da bankadan kredi kullanmak için emekli maaşınızı QNB Finansbank şubelerine taşımanız gerekmektedir.

QNB Finansbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere, kredi haricinde ayrıca kredi kartı imkanı da sunuyor. Bankadan yüksek limitli ve emekliye özel olarak verilen Card Finans kredi kartını alabilirsiniz. Emekli maaşınızın hesabı üzerinden ayrıca 10.000 TL'ye kadar artı para başvurusu yapabilir, artı para başvurusu sonrasında da bu parayı istediğiniz zaman hesabınızdan 12 ay taksitle çekebilirsiniz. Emekli maaşı alan kişilere ayrıca QNB Finansbank 1500 TL'ye kadar emekli promosyonu da vermektedir. Bankadan detaylı bilgileri öğrenebilir, resmi internet sitesi üzerinden de başvuru için güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.