Son dakika zor durumda olanlara 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı: Zor durumda olanlara bankalar tarafından yeni bir kampanya Haberi geldi. 5 bin TL'ye kadar yapılacak olan bu kampanyalarda zor durumda olan kişiler kamu ve özel bankaları üzerinden 5000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecek ve bu kredilerde alta ve kadar erteleme yaparak ilk kredi taksit ödemelerinde sıkıntısız işlem yapabilecekler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar tarafından da yapılan bu kredi kampanyası haberi ile birlikte sizlere hemen anında sonuç verilmektedir.

5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. 5000 TL'ye kadar 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler bankaların uygulamış olduğu kredi faiz oranları ile birlikte hemen işlem yapabileceklerdir. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi seçeneklerini seçip bankalar üzerinden ister şubeler aracılığı ile isterlerse de internet bankacılığı mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler.

Akbank'tan zor durumda olan kişilere 5000 TL hemen ödeme

Akbank 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler SMS atabilir veya bu Banka hesabı var ise mobil uygulamaya kullanabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu sonrasında hemen onay alırsanız aynı gün içerisinde hafta sonu olsa bile hesabınıza para aktarabileceksiniz.

Enpara bankası'ndan online 5000 TL ödeme

Enpara Bankası üzerinden de 5000 TL'ye kadar hemen ödeme alabileceksiniz. Finansbank'ın kurmuş olduğu bu banka internet üzerinden online olarak 5000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 5000 TL'ye kadar Enpara Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme ile sizlere Kredi imkanı sunacak.

Kamu bankalarından online mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank hesabı olan kişiler 5000 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorlarsa mobil uygulamaya giriş yaparak buradan anında kredi seçimi ile kredi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank hesabı başvurusu yapacak olan kişiler 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri alabilirler.