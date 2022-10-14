Emekliye Ekim ayı içinde 10 bin TL ek ödeme olacak! Bankalardan sabah açıklaması yayımlandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapı Kredi Bankası onbin tele kadar yeni bir kredi paketi hazırladığını, resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Emekli maaşınız eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirecek, şubelere gitmeden de yapacağınız tüm işlemlerde 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi hemen alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli kredisi almış olan kişilerde bu kampanyalara katılarak, daha yüksek limitlerde de tekrardan ihtiyaç kredisi alabilecekleri gibi 10000 TL'ye kadar verilen gelir belgesiz, kredilerden de faydalanabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek olan bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi alacak olan tüm emeklilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara 10000 TL'ye kadar verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ödeme yapılıyor.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak...

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın emekli maaşınızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: Yapı Kredi Bankası sms servis numarası olan 44 11 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere 5 dakika üçüncüsünde çok hızlı bir şekilde banka Genel Müdürlüğü ek mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndererek, sizlere söyleyecektir.