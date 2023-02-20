Emekliye ek ödeme açıklandı, 20 bin TL nakit hesaplara yatacak, Resmi Gazete yayınlandı...

Emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de ek ödeme almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız uygun faizlerle kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda işlem yapabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri istedikleri zaman banka hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılmaktadır.

Emekli maaşı alıp nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Emekli olup kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerini almak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları durumunda Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirler ve nakit kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak diledikleri zaman kullanabilmektedirler.

Emekli maaşı hesaplarınız üzerinden alacağınız nakit kampanyasından faydalanacak olan kişilerin devlet destekli faiz oranlarından yararlanabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterileri olmaları gerekiyor ve banka müşterileri olmaları durumunda da internet üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir.

Emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak da hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır.

Nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız uygun faizlerle 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabileceğiniz emekli kredisi kampanyaları haricinde yüksek limitli kredi almak isteyen tüm emeklilere de hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz ve kredi ödemelerinizi gerçekleştirerek banka müşterisi olmanız durumunda da işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceksiniz.