Emekliye Ek Ödeme 2200 TL Yapılacak, Ay Sonuna Kadar Başvuru İmkanı

Emekli olan kişilere ödenecek olan 2200 TL ödemeler için yeni bir kampanya başladı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit avans verilecek ve bu ödemeler hesaplarınıza artı para olarak yansıyacaktır. Sadece emekli olan kişilere, emekli maaşları üzerinden verilecek olan bu destek ödemelerini hesabınız üzerinden ve internet üzerinden başvuru yaparak alabileceksiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, bankanın internet bankacılığını alarak hemen başvuru yapabileceksiniz. Emekli olan kişiler, 2200 TL ödeme almak istiyorlarsa, banka kredi politikaları da uygun olması gerekmektedir.

Emekli olan kişiler, alacakları bu ödemelerde 2200 TL artı para olarak hesaplarına yatacaktır. Bu hesaba yatan 2200 TL ödemeleri sizlere banka istediğiniz zaman kullanma olanağı sağlayacaktır. Bankalardan ne zaman kullanım yaparsanız, kullanım sonrasında ödeme yapacaksınız. Eğer artı para kullanmazsanız, her hangi bir ödeme yapılmayacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 2200 TL Ödeme

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2200 TL verilmektedir. Bu ödemeleri almak isteyenler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak bu destek parasına mobil uygulama üzerinden başvuru yapabileceksiniz. 2200 TL ödeme alacak kişiler, eğer bu aldıkları artı parayı düzenli öderlerse, daha yüksek limitlere de aldıkları nakit avans limitlerini yükseltebileceklerdir. Ayrıca banka sadece nakit avans değil, yüksek limitli kredi ve kredi kartı imkanı da emeklilere vermektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan Emekliye Özel Kampanya

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ayrıca emekli olan kişiler, emekli maaşlarına göre kredi kullanacaklardır. Emekli olan kişiler, maaşlarını bu bankalardan almaları durumunda, 100.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi alacaklardır. 100.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadelerde ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı sunulmaktadır. 100.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde, emekli olan kişiler, diğer bankalarda olan borçlarını da bu alacakları kredilerde kapatabileceklerdir. Eğer 2200 TL almak istemeyenlerdenseniz, emekli kredisi için bankaya giderek kimliğinizle başvuru yapabileceksiniz. Bu 3 bankadan maaş almanız durumunda, düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz.