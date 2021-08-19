Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Üç Kuruş Ne Zaman Başlayacak?

Bugüne kadar yapılan tanıtımlardan ayrı olarak farklı bir şekilde adını duyuran Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Proje hakkında duyulan ve yazılan her haber izleyici kitlesinin üzerinde büyük bir heyecan yaratırken alınan yeni kararlar da ilgi ile takip ediyor. Son olarak Show TV ekranlarında seyirci karşısına karşına çıkacak olan ve Ay Yapım tarafından hazırlanan Üç Kuruş dizisi hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Üç Kuruş dizisi reyting rekorları kıran Çukur'un final bölümünde bir duvar yazısı ile ilk tanıtımını gerçekleştirmişti. Merakla beklenen yeni proje hakkında bilgi sahibi olmak ise çok kolay olmuyor. İddialara göre proje, Ekim ayında televizyon ekranlarında yer alabilir fakat bu bilgi henüz netlik kazanmış değil.

Muhtemel oyuncu kadrosunun oluşturulması için proje zaman harcıyor ve sanatçılarla görüşmeler gerçekleşiyor. Eylül ayında yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlara gelmek yerine ilk bölüm tarihini erteleyen dizi, izleyiciler tarafından takip ediliyor.

Projede biri polis, biri mafya ve diğeri de katil olan 3 farklı erkeğin hikayesinin anlatılacağı öğrenilmişti. Tanıtımın yapıldığı günden bugüne kadar ise tek bir oyuncu ismi belli oldu ve oyuncunun Uraz Kaygılaroğlu olduğu öğrenildi. Uraz Kaygılaroğlu, kumarhane sahibi olan “Kartal” karakterine Üç Kuruş dizisinde hayat verecek.

Projede ikinci erkek oyuncu rolünü canlandırması için Ekin Koç’a da teklif götürüldü ancak ünlü oyuncu hala bir yanıt vermedi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde seyirci karşısına çıkan Ekin Koç teklifi kabul ederse polis rolüne hayat verecek. Özellikle çukur dizisinin izleyicileri Üç Kuruş’tan gelecek olan haberlere kulak kesilmiş durumda ve araştırmalar da devam ediyor. Tıpkı Çukur gibi aksiyon dolu sahneler ile ekranlara verilecek olan Çukur her haberde ile adından söz ettirmekte.