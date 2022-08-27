Emekliye Büyük İkramiye! Zamlara Karşılık Bankalardan Emeklilere Güzel Haber...

Maaşlarını artık tek bir bankadan almayan emekliler için bankalar birbirleri ile yarış halinde. Her banka bir diğerinden daha fazla promosyon ile emeklileri kendine çekmeye çalışıyor. Emekli insanlar bu arada tüm bankaları araştırıp en çok promosyon veren bankayı seçiyor.

Bir süredir malum ekonomi ile ilgili iç açıcı haberler ile karşılaşmıyoruz. Fakat son zamanlarda kontrol altına alınmaya çalışan zamlı ürünler dikkat çekmiyor değil. Bunun ekonomi ile ilgili olumlu çalışmalar yapıldığını gösterdiğini düşünüyoruz. Halkın üzerine kabus gibi çöken zam haberlerinden sonra bankalardan gelen bu yüksek promosyon haberleri emeklilerde bir sevinç yarattı. İçlerine bir nebze de olsa su serpilen emekliler bu promosyon ile ilgili genellikle stok yapmak ya da sevdiklerine yardımcı olmak gibi düşüncelere sahipler. Zor zamanlarda gelen bu haber emeklilerimize, yaşlılarımıza biraz olsun rahatlattı.

Emekli Promosyonu Veren Bankalar

Akbank, Yapı kredi, Denizbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Türkiye finans, Vakıf Bank ve Ziraat bankası yüksek promosyon verdiği söylenen bankalar arasında yer aldı. Bankaların promosyonlar geçtiğimiz ay 8.000 e kadar yükseldiğine dair söylentiler vardı. Önümüzdeki aylarda 12.000 TL yi geçeceği söyleniyor. Bu gibi haberlerin çoğalması emekliler arasında beklemeye yol açtı. Emekli Promosyon haberleri ve yükseleceğine dair çıkan haberler emeklileri sevindirdi. Emekli promosyonunda bankalar arasındaki geçişler önümüzdeki günlerde bankalarda kuyruk ve yoğunluğun artacağının da habercisi oldu. Bankaların emekli promosyonunu ne kadar yükselteceği emekliler arasında büyük bir merak konusu oldu.

Emekliler Dikkat!

Emeklilerimizin dikkate alması gereken iki tane konu var. Öncelikle Bankalar ile belirli süre anlaşmalar oluyor. İlerleyen günlerde daha fazla emekli promosyonu veren başka bir bankaya geçmek isterseniz bu promosyon sizden kesilebilir. Anlaşma yapmadan önce bankanızla bu konuyu detaylı bir şekilde görüşmelisiniz. Promosyonu bir süre bekletmek isteyebilirsiniz.

Bir diğer konu ise ne kadar emekli maaş alıyorsanız emekli promosyon ücretiniz aldığınız maaşa göre değişiklik gösterebilir. 8.000 - 12,13.000 gibi rakamlar farklılık gösteriyor olabilir. Emekli promosyonununuz ile ilgili anlaşma yapmadan önce tüm detayları dikkatlice görüşmeniz gerekir. Gözden kaçıracağınız bir detay ileride sizler için sorun olabilir.