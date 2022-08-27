“Uyku Pozisyonu Görme Kaybına Sebep Olabilir” Doç. Dr. Aylin Kılıç Uyardı!

Doçent Doktor Aylin Kılıç, daha çok gözünü ovalayan kişilerde ortaya çıkmakta olan keratokunus isimli hastalığın yanlış uyku pozisyonlarında da gelişebileceğini ifade etti. Alışkanlık olarak uyku sırasında gözün üzerine yatıldığı durumda göze yapılan devamlı baskının kornea tabakasında bir tramvaya sebep olabileceği de açıklandı. Bu sebeple görme azlığı, miyop, astigmat ve farklı şikayetlerin de gelişebileceği yönünde yorumlar yapıldı. Genç yaşlarda özellikle bu problemlerin daha fazla görülebildiğine dikkat çeken Kılıç, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında uyku pozisyonları ve görme kaybı hakkındaki ilişki ve Doçent Doktor Aylin Kılıç’ın yapmış olduğu açıklama hakkında merak edilenleri yazdık.

Kılıç, yanlış uyku pozisyonunun göz sağlığını bozabileceği hakkında uyarılarda bulundu ve uyku sırasında göze yapılan baskının görme kaybına neden olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Gece boyunca kornea yüzeyine yapılan travmanın devam etmesinin durumunda korneada oluşan incelmenin öne doğru bombeleşmeye yol açabileceği de ifade edildi. Bu durumun gözünü ovalayanlar da daha sık görüldüğünü belirten Kılıç günlük hayatta göz ovalamak ile uyku sırasında gözün üzerine yatmanın aynı şey olduğunu ifade etti.

Konu hakkında önemli ifadeler kullanan ve sağlık gündeminde yer alan Kılıç uyku pozisyonunun tek gözde oluşturduğu sorunlara da değindi ve dikkatleri üzerine çekti. Hastanın örnek olarak görme kaybı ile geldiği sırada bir gözde sorun olması durumunda diğer gözün 0 sağlam olabileceği de açıklandı. Görme kaybının sebebi sorulduğunda gelen hastayı anlayabilmek için hastalık olan gözün ovalanmaması durumunda uyku pozisyonlarının sorulduğu da açıklandı. Hastanın sağ gözü üzerine yatıp elini de altına koyması durumunda orada yatan problemin uyku pozisyonu olduğu açıklandı. Problemin ise hastaların alışkanlıklarını değiştirememesi sebebiyle giderek ilerleyebildiği belirtilirken göz bölgesine fazla baskı uygulamadan uyumalarının önerildiği açıklandı.

Günlük hayatta göze baskı uygulamak ve gözü ovalamanın ek olarak bir travma olduğunu ifade eden Kılıç, kornea tabakasının gözün yüzeyinde bulunduğunu ve elastik olduğunu açıkladı. Bu tabaka üzerine baskı yapıldığı zaman öne doğru bombeleşmenin ve incelenmenin geliştiği yönünde ifadeler kullanıldı. Bu durumda ise astigmat ve miyop gibi sorunlara zemin hazırlandığı belirtilirken gözlük ile bu hastalıkların düzeltilemeyeceği de söylenildi. Cerrahi müdahalelerin bu durumu durdurmak adına uygulandığı söylenirken görme kaybının artması sebebiyle korneanın nakline kadar gidilebildiği açıklandı.

Görme kaybı nedir, neden olur, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Sıklıkla göz içi kanamalar, göz damarlarında tıkanma ve göz siniri bozukluklarına bağlı olarak gelişen görme kaybı aynı bir şekilde oluşabilmektedir. Şeker hastalıkları, katarakt, göz sorunları ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi durumlar ise yavaş yavaş gelişen görme kayıpları arasında yer alır.

24 saat içerisinde geçici görme kaybı kendiliğinden geri gelir fakat kalıcı görme kaybı ise uzun süreli olmaktadır ve tedavi edilmediği süre boyunca görme durumunun düzelmediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bazı görme kayıtlarının tedavisinin ise mümkün olmadığı açıklanmıştır. Diğer taraftan görme kaybına yol açan hastalıkların tedavisi için cerrahi müdahale yapılabilir. Bu duruma örnek olarak katarakt yaşanıyorsa ameliyat ile tedavi edilmesi gerekebilir. Diğer tarafta her görme kaybının ise tedavi edilebilir olmadığı bilinmektedir.