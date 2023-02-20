Emekliye 8.900 TL ödeme yapılacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için verilen müjdelerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirileceği açıklandı. Nakit ödemeler almak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara diledikleri zaman ödemeleri gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi alabileceğiniz ve kredileri hesaplarınıza yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödemeler alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanarak hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

8.900 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirebilmesi için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız gerekmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar 36 ay vadeli 8.900 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilen ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yapabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde bankanın mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte 8.900 TL haricinde kredi kullanmak isteyen kişilerde maaşlarında herhangi bir kredi yoksa başvurularını gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden diledikleri zaman işlemlerini yapabilir ve ihtiyaç kredilerini kullanabilmektedirler. Devlet destekli faiz oranlarından yararlanabileceğiniz kampanyalarda 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli olarak sizlere kredi ödemesi yapılacak ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemleri hemen gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde ödeme alabilir onaylanan kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.