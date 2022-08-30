Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat etmeli! Bankadan açıklama var: 4 gün içinde başvuru yapmanız bekleniyor

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, banka üzerinden almış oldukları yeni gelir belgesiz ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorlarsa, 4 gün içerisinde bu işlemleri yapması istenmektedir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılarak, düşük faizli kredi ödemesi 4 gün içinde bitecek.

Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu banka üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi olarak 40000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisinde başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan vatandaşların şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemlerini yaparak hesaplarına ödeme alabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi hizmeti verilmektedir. Ziraat Bankası en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirmek için başvurularını yapmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kolay bir şekilde yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları, İhtiyaç Kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlarında bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan kişiler, 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve düşük faiz oranlarıyla birlikte 4 gün içerisinde yapmış oldukları başvurular sayesinde gelir belgesiz kredi kullanabileceklerdir.