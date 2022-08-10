Emekliye 7984 TL Ödeme Yapıldı! TC kartınız ile sorgulama yapabilirsiniz

Emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan 7984 TL, ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaşınızı almış olmanız durumunda, sizlerde başvurusu gerçekleştirerek, 7984 TL ödeme alabilecek ve onaylanan bu tutar. 36 ay vadeye kadar yapabileceksiniz. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden kimlik kartınız ile birlikte de sorgulama yapılabilecek ve TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile birlikte hızlı bir şekilde 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 7984 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlıyor. Emekli maaşını hızlı bir şekilde bu banka üzerinden alan kişilere aynı şekilde kredi imkanı da sağlanmaktadır, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak verilecek tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanmalarına olanak sağlanır.

İş bankası

Emekli maaşının iş bankası üzerinden alacak olan kişiler ise iş cep uygulaması aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve bu bankadan istedikleri zaman nakit krediyi, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kullanabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden artı para kullanmak istiyorsanız, iş cep uygulamasına girerek emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile birlikte verilecek olan bu parayı, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, Nakit olarak kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanır. Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden ödemeler olabileceksiniz. 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.