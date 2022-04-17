Emekliye 5000 TL Promosyon Haberi Geldi! Kim Hangi Emekli Bu Parayı Hesaba Yatıracak Belli Oldu

Emekli vatandaşlara promosyon müjdesi akşam üzeri geldi. Bankalar, adeta birbiriyle yarışıyor. Ödeme tutarları ise gün geçtikçe biraz daha yükseltiliyor. Bankalar, emekli vatandaşları maaşlarını kendilerine çekmek amacıyla ellerinden gelen gayreti tamamını gösteriyor. Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren vatandaşlara 625 TL'den 3 bin 500 TL'ye kadar emekli promosyonu ödemesi yapılmaktadır.

2022 Halkbank Emekli Promosyon Ödemeleri

3 yıl boyunca maaşını Halkbank üzerinden alma sözü veren emeklilerden; 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL ve 25000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA 2022 emekli promosyon ödemeleri

3 yıl boyunca bir başka bankaya gitmeme eve maaşını Garanti Bankası'ndan alma sözü veren emekli vatandaşları 2750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacaktır. Aynı zamanda emekli yakınlarını da Garanti Bankası'na davet eden bütün Garanti Bankası müşterilerine her bir yakını için 250 TL tutarında nakit ödemesi yapılacak.

Ziraatbank 2022 emekli promosyon ödemeleri

1500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 500 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak, 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL ve en son olarak 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise toplamda 750 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.