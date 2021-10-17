Karın Yağlarından Kurtulma Yolları

Bel çevresi ve göbek yağlanmasına yol açmakta olan pek çok faktör bulunmaktadır ve çok sayıda insan bu durum sebebi ile problem yaşamaktadır. Karın yağlarından kurtulmak olumsuz durumları düzeltmek için bir adım olacaktır ve sağlıklı bir yaşama giriş için tavsiye edilir.

Konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Doç. Dr. Halit Yerebakan, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı ve merak edilenleri yanıtladı. Kadın erkek fark etmeden pek çok insanın ortak derdi olan bel çevresinde ve göbek bölgesinde görülen yağlanma baş etmesi zor bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

İçsel yağlanma ve deri altı yağlanması olarak sıralanan karın bölgesi yağlanması iki tipte oluşmaktadır. Diğer karın organları ile karaciğeri çevreleyen yağ, içsel yağlanma olarak açıklanmaktadır. Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile ilişkili olan aşırı içsel yağlanma metabolik sendrom tehlikeli bir hal alabilmektedir.

Diğer taraftan deri altı yağlanması da doğrudan derinin altında depolanan yağ tabakası oluşturmaktadır. Bu türde görülen yağlanma organlar için koruyucu katman görevi görür ve vücut ısısının düzenlenmesini sağlayan bir görev görür. Fakat bu durum deri altı yağlanmasının tam olarak zararsız olduğu anlamına gelmemektedir.

Şekerli içecek ve yiyecekler bel çevresi ve göbek yağlanmasına yol açan faktörler arasında bulunmaktadır. Gün içerisinde fazla miktarda şeker tüketilmesi içsel yağlanmaya sebep olabilir ve kalori alımı da bu sebeple gerçekleşmektedir.

Rafine bakımından zengin ve lif oranı düşük bir beslenme tarzı, daha yüksek karın yağı seviyeleri ile kilo alma riskinde artış yaşanmasına sebep olabilir. Alkol tüketimi, trans yağlar ve fiziksel hareketsizlik de yağlanmaya sebep olan durumlar arasında yer almaktadır. Sağlığı olumsuz etkileyen fiziksel hareketsizlik ile birlikte yetersiz uyku pek çok problemin yaşanmasına sebep olmaktadır.