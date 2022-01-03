Emekliye 5000 TL müjdesi bu sabah itibariyle yapıldı, Emekli Kampanyası için onay verildi

Bankalar üzerinden emekli olan vatandaşlar için yapılan kampanyalardan bir tanesi emeklilere verilecek olan 5000 TL nakit avans kampanyası olmaktadır. Emekli vatandaşlara verilecek olan 5000 TL nakit avans kampanyası ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde nakit kredi imkanından faydalanabilir. Emekli olan kişiler emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kendi Emekli maaşı hesabına artı para olarak 5000 TL ödeme alabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başlatmış olduğu Bu kampanyada kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere öncelik tanıyacak.

Ziraat Bankası 5000 TL emekliler için ödeme

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanyaya katılmak için banka mobil uygulamasını kullanabilir. Ziraat Bankası 5000 TL emekli için ödeme vermek istiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız Ziraat Bankası 5000 TL nakit avans kampanyası başvurusunu mobil uygulama haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya banka şubeleri üzerinden de yapabilirsiniz.

Vakıfbank emekliye 5000 TL ödeme

Vakıfbank üzerinden emekli olan vatandaşlar 5000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa emekli maaşı Bu banka üzerinden alınması şartı ile başvuru gerçekleştirebiliyor. Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Vakıfbank üzerinden ne kadar kredi onayı veya nakit avans limit onayı aldığını görecek. VakıfBank emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız internet bankacılığı şifresi oluşturarak Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank üzerinden emekliye 5000 TL ödeme

Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Halkbank 5000 TL'ye kadar acil nakit ödemesi kampanyası için başvuru yapacak olan emeklilere mobil uygulama üzerinden destek vermektedir. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bankanın internet sitesine girerek veya banka şubelerine giderek kredi başvurusu veya nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.