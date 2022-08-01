Emekliye 45.000 nakit ödemeleri Ağustos ayı sonuna kadar yapılacak

45.000 nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden yaptıkları başvurular sonrasında değerlendirme sonucunu öğrenerek hızlı bir şekilde nakit Onay alabilmektedir. 45 bin TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler özel bankalar ile birlikte kamu bankalarının yaptığı kampanyalara katılabiliyor.

İlk kampanyayı başlatan Garanti Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu ile birlikte sonuç verecektir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler 36 ay vadeli 45 bin TL kredi kullanabilir.

Qnb finans Bankası t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak gönderen emeklilerin kredi puanına göre 45.000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek ve sonucunuzu hemen öğrenebileceksiniz. Qnb mobil uygulaması kullanan vatandaşlarda Kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise bankadan maaş almaları durumunda internet bankacılığını kullanarak 45.000 TL ödemeyi ağustos ayı içerisinde alabiliyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceğiniz Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda hemen işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası haricinde diye arka mı bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de destek kampanyalarına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bu bankalar üzerinden de dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden sadece 45.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi kullanmanıza imkanı sağlanacaktır.