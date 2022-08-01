Hafsanur Sancaktutan Beverly Hills'in Yerli Versiyonunda Rol Alacak!

Bir süre önce Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi Hafsanur Sancaktutan isimli genç oyuncunun kariyer hayatında önemli bir yere sahip olmuştu. Hafsanur Sancaktutan’a büyük başarılar sağlayan ve oyuncunun geniş bir kitleye hitap etmesine izin veren Son Yaz dizisi, pek çok seyir tarafından merak heyecan içerisinde takip ediliyordu. Sancaktutan, Son Yaz dizisinde Alperen Duymaz ile partner olmuştu ve partneri ile ekran uyumu dikkat çekmişti. Akgün ile Yağmur isimli iki karaktere hayat veren ünlü isimler seyirci kitlesinin hafızasına da bu roller ile kazınmıştı. Sizler için haberimizin devamında Son Yaz dizisinde rol alarak büyük başarılar elde eden Hafsanur Sancaktutan hakkında detaylı bilgileri ve ünlü oyuncunun yeni projesi hakkında merak edilenleri yazdık.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan bugünlerde Disney Plus için çekilen Dünyayla Benim Aramda isimli projede Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir ile başrolde yer alması ile birlikte gündemde adından söz ettiriyor. Ünlü isim kariyer basamaklarını hızlı fakat emin adımlarla tırmandığı sırada geçtiğimiz sezonda ani bir şekilde final yapan Son Yaz dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Bu sebeple Yağmur ile Akgün karakterlerinin hikayesi unutamayacakları bir dizi oldu fakat aşıkların hikayesi de yarım kaldı. Diğer taraftan ünlü isim Hafsanur Sancaktutan Son Yaz dizisi ardından kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde adım atmaya başladı ve Dünyayla Benim Aramda isimli proje ile gündemde yer aldı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda yeni bir dizi ile ekranlarda yer alması ihtimali de heyecanlandıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.

90'lı yıllara damga vuran, ABD yapımı olan ve 1990 ile 2000 seneleri arasında tam 10 sezon boyunca ekranda kalan gençlik dizisi Beverly Hills’in yerli versiyonunun çekileceği yönde haberler çıkmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Projenin Ay Yapım imzalı olarak ekranlara geleceği açıklanırken genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın da oyuncu kadrosunda yer alacağı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan Gülperi dizisinde kariyer hayatına başlamıştı ve daha sonra Aşk Ağlatır dizisinde başrol oyuncusu olmuştu. Genç isim Hafsanur Sancaktutan toplamda 16 bölüm süren Aşk Ağlatır dizisinde başrol karakteri ile kariyer hayatına devam etmişti.

Rol aldığı her proje ile daha çok hayran kitlesi edinen ve daha çok tanınan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yapımcıların aradığı bir isim olurken rol aldığı yapımlar ile de çok konuşuluyor. Genç oyuncunun ekranlara dönüşü Beverly Hills isimli dizinin yerli uyarlaması olacak.

Yeni projenin Eylül ya da Ekim ayında ekranda olacağı ifade edilirken dizinin FOX TV'de seyirci karşısına çıkacağı düşünülüyor. Aslıhan Malbora ve Mert Yazıcıoğlu'nun da adının geçtiği dizi, oyuncu kadrosu ile dikkat çekti ve konusu ile merak edildi.

Henüz 4 senedir tanınan bir isim olan Hafsanur Sancaktutan, kariyer hayatını hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Yeni projesi ile merak konusu olan ve adından söz ettiren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu sırada ise tatil yaparak yazın keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu İspanya'nın Barcelona kentine gitmiş ve tatil yaparak yeni sezon için enerji toplamaya başlamıştı.