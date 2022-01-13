Emekliye 3000 TL Ödeme Verilecek! Bankalardan Duyuru Paylaşıldı: Tc Kimlik Numarasından Kontrol Ediliyor

Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada son dakika avans haberi geldi. Kamu bankaları ve özel bankalar aracılığı ile yapılan bu destek kampanyasında emekli olamanız ve emekli maaşınızı bankalardan almanız yeterli. Hangi bankadan başvuru yapacaksanız, kredi başvurusu için şartlara uygun olan kişilerin mobil uygulamaları kullanarak 3000 TL alacağını söyleyebiliriz.

Emekli olan kişiler kredi ve kredi kartı haricinde kendi hesapları üzerinden artı para olarak 3000 TL ödeme alacaklardır. 3000 TL'ye kadar ödeme alacak kişiler 36 ay vadeye kadar bu paranın geri ödemesini yapabileceklerdir. Ayrıca parayı kullanmadığınız durumlarda ödemez, kullanırsanız da ne kadar kullandıysanız o kadar ödeme alırsınız.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu bankaları:

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden 3000 TL'ye kadar nakit avans almak isteyenler bu bankalar üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir. Daha önce kredili mevduat hesabı almadıysanız hemen banka şubesinden banka atmsinden veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak 3000 TL artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için bankada maaş müşterisi olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlarda emekli maaş hesabınız üzerinden 3000 TL ödeme alabileceksiniz. 3000 TL ödeme alıp almadığınızı da sorgulamasını bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 3000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bu kredileri hemen alabileceklerdir.