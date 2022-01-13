Cumhurbaşkanı Dün Gece Açıkladı! Mecliste Konuştu: Asgari Ücret Değişecek mi? Yeni Zam Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklama ile birlikte asgari ücret zamlarının da emekli zamları gibi senede 2 kere verilebileceğini söyledi. En son yapılan asgari ücret zammı ile 4253 TL olan ve vatandaşları sevindiren bu gelişmeden sonra yeni bir haber daha geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin enflastyon durumuna göre Temmuz ayında emekli olan kişiler ile birlikte artık asgari ücretli çalışan kişilere de zam yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 ay sonra asgari ücret için yeniden görüşmeler yapacağını açıkladı. Eğer bu karar onaylanırsa 2023 Ocak ayında değil, 2022 Temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılacak.

Temmuz Ayında Zam Gelecek

Asgari ücret zamları bilindiği gibi her yılın başında yapılıyor. Emekli zamları ise 6 ayda bir enflasyona göre yapılıyor. 2022 yılında yapılan asgari ücret zammı ile birlikte 4253 TL ödeme alınacak. Ocak ayında başlayacak bu zam ile birlikte müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi.

2022 Temmuz ayında yapılacak görüşmelerde emekli zammı ile birlikte artık enflasyon durumuna göre asgari ücretli çalışan kişilere de zam yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücretle çalışan kişiler zam için bu haberi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜİK verilerine göre yapılacak olan bu zam hakkında son dakika açıklama yaptı.

Yapılan konuşma şu şekilde...